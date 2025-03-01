نشكركم على متابعتكم خبر أشهر العادات العربية لاستقبال شهر رمضان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 04:56 صباحاً - استقبال شهر رمضان المبارك في العالم العربي يحمل طابعاً خاصاً، حيث تختلف العادات والتقاليد من بلد إلى آخر، ولكن هناك بعض العادات المشتركة التي يعبر بها الناس عن فرحتهم بقدوم هذا الشهر الفضيل، إليك أشهر العادات العربية التي تتميز بها دول العالم العربي لاستقبال رمضان:

1. التحضير لشراء المستلزمات

قبل رمضان، يحرص الناس على تجهيز منازلهم وشراء المستلزمات الخاصة بالشهر، مثل التمور، المكسرات، المأكولات الخاصة التي يتم تحضيرها فقط في هذا الشهر، بالإضافة إلى تجهيز الملابس الجديدة استعداداً لاستقبال العيد.

2. إعلان قدوم رمضان

في بعض الدول، تُعلن صوت المدافع أو الأبواق في المساجد أو عبر التلفزيون عن بداية شهر رمضان، وفي بعض المناطق، يُطلق المدفع في أول يوم من رمضان للإعلان عن موعد الإفطار.

3. تزيين المنازل والشوارع

الزينة الرمضانية تملأ الشوارع والمنازل، حيث تُعلق الفوانيس التي أصبحت رمزاً شهيراً في رمضان، وكذلك تُستخدم الأضواء والزخارف الإسلامية لتزيين الأماكن العامة، وفي بعض الدول، تُعلق الرايات والأقمشة الملونة التي تحمل رموزاً دينية مثل الهلال أو الآيات القرآنية.

4. مسحراتي (إيقاظ الناس للسحور)

في العديد من الدول العربية، مثل مصر وبلاد الشام، يتم تعيين المسحراتي، وهو شخص يحمل طبلة أو يردد أدعية وأغاني خاصة لإيقاظ الناس للسحور في ساعات ما قبل الفجر، وعادةً ما يتميز المسحراتي بملابس تقليدية قديمة وعباراته التي تنادي الناس للسحور.

5. الإفطار الجماعي

في أول أيام رمضان، تقام موائد الإفطار الجماعية في بعض البلدان، حيث يتم دعوة الناس، خاصة الفقراء والمحتاجين، لتناول الإفطار معاً في الشوارع أو في المساجد، وهذه الموائد تخلق أجواء من الفرح والتضامن بين أفراد المجتمع.

6. التهاني والتبريكات

تُبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان بين الأهل والأصدقاء، وتُرسل بطاقات التهنئة التي تحمل كلمات دينية خاصة بشهر رمضان. كما يتم التواصل عبر الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي لتقديم التهنئة بقدوم الشهر الفضيل.

7. شراء الفوانيس

في بعض الدول، مثل مصر ولبنان، يُعتبر شراء الفوانيس من أبرز العادات الرمضانية. الفوانيس أصبحت رمزاً يحتفل به الأطفال والكبار معاً، وتُزين بها الشوارع والمنازل، وتُصنع الفوانيس من الأوراق الملونة أو الخشب والمعادن وتُعلق في الشرفات والنوافذ.

8. المشاركة في الأعمال الخيرية

من العادات الشهيرة في استقبال رمضان القيام بالعديد من الأعمال الخيرية مثل توزيع الوجبات على الفقراء، أو التبرع بالمال للمنظمات الخيرية، ويعتبر الشهر الفضيل وقتاً لتجديد الأعمال الصالحة والإحسان للآخرين.

9. إعداد الحلويات الخاصة برمضان

تحرص العائلات على تحضير الحلويات الرمضانية مثل الكنافة والقطايف والبقلاوة، حيث تُعد هذه الحلويات جزءاً مهماً من ثقافة رمضان في الدول العربية، وتُقدّم في الإفطار كوجبة لذيذة بعد طول يوم من الصيام.

10. صلاة التراويح

في بعض الأماكن، يتم تنظيم حلقات ذكر واحتفالات خاصة قبل بدء صلاة التراويح في الليالي الأولى من رمضان، كما تتسابق العائلات إلى المساجد لصلاة التراويح جماعة.

11. الاستعداد للعيد

قبل أيام من رمضان، يبدأ الناس في شراء الملابس الجديدة الخاصة بالعيد، ويشمل ذلك الملابس الفاخرة للأطفال والكبار على حد سواء، كما يتم تنظيف المنازل وتجهيزها للاحتفالات بعد شهر رمضان.