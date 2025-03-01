نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأردني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (15) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 03:55 صباحاً - بات ترتيب هدافي الدوري الأردني بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة عشرة على النحو الآتي:
1- مهند جهاد سمرين (الوحدات): 11 هدفاً
2- محمد العكش (الصريح): 9 أهداف
3- يوسف أبو جلبوش (الحسين إربد): 7 أهداف
4- محمد عبد المطلب (السلط): 6 أهداف
5- إبراهيم صبرة (الوحدات): 5 أهداف
6- أحمد العرسان (الفيصلي): 5 أهداف
7- أحمد الحراحشة (مغير السرحان): 5 أهداف
8- مامادو نياس (السلط): 5 أهداف
9- علي عزايزة (الرمثا): 5 أهداف
10- أنس أبو طعيمة (الأهلي): 5 أهداف