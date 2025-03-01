الدوري الأردني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (15)

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 03:55 صباحاً - بات ترتيب هدافي الدوري الأردني بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة عشرة على النحو الآتي:

1- مهند جهاد سمرين (الوحدات): 11 هدفاً

2- محمد العكش (الصريح): 9 أهداف

3- يوسف أبو جلبوش (الحسين إربد): 7 أهداف

4- محمد عبد المطلب (السلط): 6 أهداف

5- إبراهيم صبرة (الوحدات): 5 أهداف

6- أحمد العرسان (الفيصلي): 5 أهداف

7- أحمد الحراحشة (مغير السرحان): 5 أهداف

8- مامادو نياس (السلط): 5 أهداف

9- علي عزايزة (الرمثا): 5 أهداف

10- أنس أبو طعيمة (الأهلي): 5 أهداف