اخبار الخليج / اخبار الإمارات

بورصة وول ستريت تختتم الجمعة بارتفاعات ملحوظة في المؤشرات الرئيسية

0 نشر
0 تبليغ

بورصة وول ستريت تختتم الجمعة بارتفاعات ملحوظة في المؤشرات الرئيسية

نشكركم على متابعتكم خبر بورصة وول ستريت تختتم الجمعة بارتفاعات ملحوظة في المؤشرات الرئيسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 03:55 صباحاً - أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع. فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 601.41 نقطة، أي بنسبة 1.4%، ليغلق عند 43,840.91 نقطة.

كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 زيادة بنحو 92.93 نقطة، أو 1.6%، ليصل إلى 4,954.50 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بواقع 302.86 نقطة، أي بنسبة 1.6%، ليصل إلى 18,847.28 نقطة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا