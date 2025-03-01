نشكركم على متابعتكم خبر بورصة وول ستريت تختتم الجمعة بارتفاعات ملحوظة في المؤشرات الرئيسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 03:55 صباحاً - أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع. فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 601.41 نقطة، أي بنسبة 1.4%، ليغلق عند 43,840.91 نقطة.

كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 زيادة بنحو 92.93 نقطة، أو 1.6%، ليصل إلى 4,954.50 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بواقع 302.86 نقطة، أي بنسبة 1.6%، ليصل إلى 18,847.28 نقطة.