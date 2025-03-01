أجمل رسائل التهنئة بقدوم شهر رمضان 2025

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 03:55 صباحاً - مع حلول اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، يبدأ المسلمون في جميع أنحاء العالم في استحضار معاني الشهر الفضيل من صيام وقيام ودعاء، ويبدأ الجميع في تبادل التهاني والدعوات الطيبة، مما يعكس روح التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع.

أجمل رسائل التهنئة بقدوم شهر رمضان

“أصدقائي الأعزاء، مع قدوم رمضان، أسأل الله أن يجعل أيامكم مليئة بالبركة والسلام، وأن يتقبل منا جميعًا الصيام والقيام. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.”

“رمضان مبارك يا صديقي، أسأل الله أن يجعل هذا الشهر فرصة جديدة للتقرب إليه، وأن يعيننا جميعًا على عباداته ويغفر لنا ما مضى.”

“اللهم بلغنا رمضان ونحن في أفضل حال، واغفر لنا ولأحبائنا. رمضان كريم، وكل عام وأنت بألف خير، صديقي العزيز.”

“صديقي الغالي، رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة، فلنستغله في الدعاء والصلاة. أسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة لك ولعائلتك.”

“بمناسبة قدوم شهر رمضان، أسأل الله أن يعيد هذا الشهر علينا بالخير واليمن والبركات. رمضان مبارك، وأتمنى لك أيامًا مليئة بالسلام والفرح.”

“اللهم في هذا الشهر الفضيل، ارزقنا الصحة والراحة، واجعلنا من عتقائك من النار. رمضان مبارك علينا جميعًا، تقبل الله منا ومنكم.”

“كل عام وأنتم بخير، أسأل الله أن يبلغنا رمضان بصحة وعافية، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم.”

“اللهم اجعل رمضان هذا الشهر بداية لتغييرنا نحو الأفضل، وأن يعيده الله علينا بالخير واليمن والبركات. رمضان مبارك، وكل عام وأنتم في أتم صحة وسعادة.”

“بمناسبة قدوم رمضان، أسأل الله أن يفتح لكم أبواب الخير ويغلق عنكم أبواب الشر، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير.”

“اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من أهل المغفرة والرحمة. أسأل الله أن يتقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا، وأن يجعل هذا الشهر سببًا في تغير حياتنا للأفضل.”

ختامًا، فإن التهاني في رمضان تمثل فرصة للاتصال بالأحباب وتبادل المحبة والروحانيات. سواء كنت ترسلها لأصدقائك أو عائلتك، هي لحظات مميزة تجمع القلوب وتقوي الروابط.