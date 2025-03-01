أسباب فقدان الشهية عند كبار السن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 03:55 صباحاً - العوامل المؤثرة على الشهية لدى كبار السن

يعتبر فقدان الشهية مشكلة شائعة بين كبار السن، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتهم العامة وجودة حياتهم. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الشهية في هذه الفئة العمرية:

العوامل الصحية

الأمراض المزمنة: مثل أمراض القلب والسكري والسرطان، والتي يمكن أن تؤثر على الشهية وتسبب نقص الوزن.

مثل أمراض القلب والسكري والسرطان، والتي يمكن أن تؤثر على الشهية وتسبب نقص الوزن. الاكتئاب والقلق: يؤثران بشكل كبير على الرغبة في تناول الطعام وقد يؤديان إلى فقدان الشهية.

يؤثران بشكل كبير على الرغبة في تناول الطعام وقد يؤديان إلى فقدان الشهية. الأدوية: بعض الأدوية الشائعة لدى كبار السن قد تسبب آثارًا جانبية تشمل فقدان الشهية أو تغير في حاسة التذوق.

العوامل النفسية والاجتماعية

العزلة الاجتماعية: غالبًا ما يعاني كبار السن من الوحدة، مما قد يؤثر على شهيتهم ورغبتهم في تناول الطعام.

غالبًا ما يعاني كبار السن من الوحدة، مما قد يؤثر على شهيتهم ورغبتهم في تناول الطعام. الخسارة والحزن: مواجهة فقدان الأصدقاء أو العائلة يمكن أن يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على الرغبة في تناول الطعام.

التغيرات الفسيولوجية

تغيرات في حاسة التذوق والشم: مع التقدم في العمر، تتعرض الحواس للتراجع، مما قد يؤثر على الشهية.

مع التقدم في العمر، تتعرض الحواس للتراجع، مما قد يؤثر على الشهية. انخفاض النشاط البدني: يؤدي إلى حرق سعرات حرارية أقل مما يمكن أن يقلل الرغبة في تناول الطعام.

طرق التعامل مع فقدان الشهية لدى كبار السن

لمعالجة هذه المشكلة، يجب اتباع بعض الخطوات التي يمكن أن تساعد في تحسين الشهية:

استشارة الطبيب المختص: لتحديد الأسباب الطبية المحتملة ووضع خطة علاجية مناسبة.

لتحديد الأسباب الطبية المحتملة ووضع خطة علاجية مناسبة. تهيئة بيئة تناول طعام ملائمة: تتضمن جعل الوجبات ممتعة وجذابة من حيث المظهر والنكهة.

تتضمن جعل الوجبات ممتعة وجذابة من حيث المظهر والنكهة. التواصل الاجتماعي: يمكن أن يساهم تناول الطعام مع الأصدقاء أو العائلة في تحسين الشهية.

يمكن أن يساهم تناول الطعام مع الأصدقاء أو العائلة في تحسين الشهية. ممارسة النشاط البدني بانتظام: يسهم في تحفيز الشهية وتحسين الصحة العامة.

يجب التذكير بأن فقدان الشهية ليس حالة يجب تجاهلها، حيث أن التغذية السليمة تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية لكبار السن.