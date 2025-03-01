الدوري الأردني (15)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الجمعة، مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، اليوم الجمعة، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة…

الوحدات × السلط 2-1

الجزيرة × الصريح 1-0

الحسين إربد × مغير السرحان 3-0

شباب العقبة × معان 0-2

الرمثا × شباب الأردن 1-0

الأهلي × الفيصلي 1-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (15)

1- الحسين إربد: 37 نقطة

2- الوحدات: 32 نقطة

3- الفيصلي: 24 نقطة

4- الرمثا: 24 نقطة

5- الجزيرة: 22 نقطة