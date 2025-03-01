نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأردني (15)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الجمعة، مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، اليوم الجمعة، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة…
الوحدات × السلط 2-1
الجزيرة × الصريح 1-0
الحسين إربد × مغير السرحان 3-0
شباب العقبة × معان 0-2
الرمثا × شباب الأردن 1-0
الأهلي × الفيصلي 1-2
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (15)
1- الحسين إربد: 37 نقطة
2- الوحدات: 32 نقطة
3- الفيصلي: 24 نقطة
4- الرمثا: 24 نقطة
5- الجزيرة: 22 نقطة