هل وضع الثلج على الكدمات يُخفف الألم؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 01:55 صباحاً - فوائد استخدام الثلج على الكدمات

يعتبر وضع الثلج على الكدمات من الطرق الشائعة والفعالة لتخفيف الألم والتورم الناتج عن الإصابات. يعتمد الكثيرون هذه الطريقة المنزلية كحل سريع للتعامل مع الكدمات، خاصةً في الساعات الأولى من حدوثها. ولكن ما هي الفوائد الحقيقية لعمل ذلك؟

كيفية عمل الثلج على الكدمات

الثلج يساعد في تقليل تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، مما يحد من التورم ويخفف الالتهاب. عندما نتعرض لإصابة، يحدث تسرّب للدم إلى الأنسجة المحيطة، مما يؤدي إلى تكوّن كدمة. يساعد تطبيق الثلج مباشرةً على الكدمة في تقليل كمية الدم المتسرّب وبالتالي الحد من حجم الكدمة.

طرق فعالة لتطبيق الثلج على الكدمات

للحصول على أقصى استفادة من استخدام الثلج، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بتغليف مكعبات الثلج في قطعة قماش نظيفة قبل وضعها على الكدمة. يساهم ذلك في منع حرق الجلد نتيجة التلامس المباشر مع الثلج.

استخدم الثلج لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم الأول من الإصابة.

تجنب استخدام الثلج لفترة طويلة دون استراحة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأنسجة أو حروق بسبب البرودة الزائدة.

متى ينبغي تجنب استخدام الثلج؟

على الرغم من فوائد الثلج للكدمات، هناك بعض الحالات التي يجب فيها الحذر. ينبغي تجنب استخدام الثلج إذا كان هناك جروح مفتوحة أو تقرحات على الجلد. كما ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية أو حساسية للبرد استشارة الطبيب قبل استخدام أي من هذه الطرق.

الخلاصة

يُعد وضع الثلج على الكدمات وسيلة فعالة وآمنة لتقليل التورم وتخفيف الألم. مع ذلك، من المهم استخدام الثلج بشكل صحيح وتجنب الإفراط في التجميد لضمان شفاء سريع وآمن. في حالة استمرار الألم أو التورم، يُفضل استشارة الطبيب لضمان عدم وجود إصابة أكثر خطورة.