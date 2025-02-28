نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (18) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 11:50 مساءً - خاص- دوت الخليج
انتهت أمس، الجمعة، منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، وبات ترتيب هدافي الدوري الإماراتي على النحو الآتي:
1- لابا كودجو فودوه (العين): 16 هدفاُ
2- عمر خريبين (الوحدة): 12 هدفاً
3- مهدي قايدي (اتحاد كلباء): 10 أهداف
4- أناتول أبانغ (البطائح): 9 أهداف
5- سردار آزمون (شباب الأهلي): 9 أهداف
6- كايو لوكاس فيرنانديز (الشارقة): 9 أهداف
7- علي أحمد مبخوت (النصر): 8 أهداف
8- سفيان رحيمي (العين): 8 أهداف