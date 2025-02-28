دوري أدنوك الإماراتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (18)

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 11:50 مساءً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الجمعة، منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، وبات ترتيب هدافي الدوري الإماراتي على النحو الآتي:

1- لابا كودجو فودوه (العين): 16 هدفاُ

2- عمر خريبين (الوحدة): 12 هدفاً

3- مهدي قايدي (اتحاد كلباء): 10 أهداف

4- أناتول أبانغ (البطائح): 9 أهداف

5- سردار آزمون (شباب الأهلي): 9 أهداف

6- كايو لوكاس فيرنانديز (الشارقة): 9 أهداف

7- علي أحمد مبخوت (النصر): 8 أهداف

8- سفيان رحيمي (العين): 8 أهداف