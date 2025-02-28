الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يوقع شتوتغارت بأرضه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 11:50 مساءً - عزّز بايرن ميونيخ صدارته لترتيب فرق الدوري الألماني بكرة القدم بفوزه على مضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح منافسات الجولة الرابعة والعشرين من البوندسليجا.

سجلهدف شتوتغارت أنجيلو ستيلر (د 34) وعاد بايرن ميونيخ عبر ميكايل أوليس (د 45) وليون غوريتسكا (د 64) وكينغسيلي كومان (د 90).

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد شتوتغارت عند 36 نقطة في المركز السابع.