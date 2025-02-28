أضرار خطيرة لنقص فيتامين د في الجسم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 11:50 مساءً - “`html

كيف يؤثر نقص فيتامين د على صحتك العامة

يُعتبر فيتامين د من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام والعضلات والجهاز المناعي. ومع ذلك، يعاني العديد من الأشخاص من نقص في هذا الفيتامين الحيوي، مما يعرضهم لخطر الإصابة بمجموعة من المشاكل الصحية.

أهمية فيتامين د في الجسم

يلعب فيتامين د دورًا حيويًا في امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهي مواد ضرورية لبناء العظام والأسنان. كما يُعزز فيتامين د من وظائف العضلات والمناعة، ويساهم في تقليل الالتهابات داخل الجسم.

المشاكل الصحية المرتبطة بنقص فيتامين د

ضعف العظام: يؤدي نقص فيتامين د إلى انخفاض امتصاص الكالسيوم، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسورها.

يؤدي نقص فيتامين د إلى انخفاض امتصاص الكالسيوم، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسورها. مشاكل المناعة: يمكن أن يؤدي النقص إلى زيادة قابلية الجسم للإصابة بالأمراض المعدية مثل الأنفلونزا ونزلات البرد.

يمكن أن يؤدي النقص إلى زيادة قابلية الجسم للإصابة بالأمراض المعدية مثل الأنفلونزا ونزلات البرد. الاضطرابات النفسية: يعتبر فيتامين د مهمًا لصحة الدماغ، ويمكن أن يساهم نقصه في ظهور مشاكل كالاكتئاب والقلق.

يعتبر فيتامين د مهمًا لصحة الدماغ، ويمكن أن يساهم نقصه في ظهور مشاكل كالاكتئاب والقلق. زيادة الوزن: تشير بعض الدراسات إلى أن نقص فيتامين د قد يكون مرتبطًا بزيادة تراكم الدهون في الجسم.

أسباب نقص فيتامين د

قلة التعرض لأشعة الشمس: يُعتبر ضوء الشمس المصدر الرئيسي لفيتامين د، وقلة التعرض له قد يسبب نقصًا في هذا الفيتامين.

يُعتبر ضوء الشمس المصدر الرئيسي لفيتامين د، وقلة التعرض له قد يسبب نقصًا في هذا الفيتامين. نظام غذائي فقير: عدم تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية، البيض ومنتجات الألبان في النظام الغذائي.

عدم تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية، البيض ومنتجات الألبان في النظام الغذائي. مشاكل في الامتصاص: قد تعاني بعض الحالات الطبية مثل مرض الأمعاء الالتهابي من تقليل الاستفادة من الفيتامين.

كيفية الوقاية من نقص فيتامين د

من المهم أن يحاول الأفراد التعرض للشمس لمدة 10-30 دقيقة يوميًا، بالإضافة إلى تناول مصادر غذائية غنية بفيتامين د. يمكن أيضًا استشارة الطبيب حول تناول مكملات فيتامين د إذا لزم الأمر، خاصةً في حالات النقص الحاد أو المزمن.

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