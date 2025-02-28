نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي (18)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 11:50 مساءً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الجمعة، مباريات المرحلة الثامنة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة..
الجزيرة × دبا الحصن 1-0
العروبة × الشارقة 0-1
شباب الأهلي × بني ياس 2-1
خورفكان × الوصل 2-1
البطائح × اتحاد كلباء 0-0
الوحدة × العين 2-1
عجمان × النصر 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- شباب الأهلي: 47 نقطة
2- الشارقة: 40 نقطة
3- الوحدة: 31 نقطة
4- الجزيرة: 30 نقطة
5- العين: 29 نقطة