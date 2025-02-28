دوري أدنوك الإماراتي (18)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 11:50 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الجمعة، مباريات المرحلة الثامنة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة..

الجزيرة × دبا الحصن 1-0

العروبة × الشارقة 0-1

شباب الأهلي × بني ياس 2-1

خورفكان × الوصل 2-1

البطائح × اتحاد كلباء 0-0

الوحدة × العين 2-1

عجمان × النصر 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- شباب الأهلي: 47 نقطة

2- الشارقة: 40 نقطة

3- الوحدة: 31 نقطة

4- الجزيرة: 30 نقطة

5- العين: 29 نقطة