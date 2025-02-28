دوري روشن السعودي: الهلال يسقط أمام الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 11:50 مساءً - خسر الهلال في ملعبه أمام الأهلي بهدفين مقابل ثلاثة في الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.

سجل هدفي الهلال سالم الدوسري (د 74) وماركوس ليوناردو من ضربة جزاء (د 83) وسجل للأهلي إيفان توني (47، 53، 87).

وفاز العروبة على النصر بهدفين مقابل هدف واحد… سجل هدفي العروبة عمر السومة (د 40) ويوهان بيرغ جودموندسون (د 65) وسجل هدف النصر نواف مشاري البوشل (د 51).

وفاز الشباب على ضمك بهدفين دون مقابل سجلهما كريستيان جوانكا (د 61) ومحمد مساعد الشويرخ (د 83).

وبهذا النتائج بات ترتيسب فرق المقدمة:

1- الاتحاد: 56 نقطة

2- الهلال: 51 نقطة

3- النصر: 47 نقطة

4- القادسية: 47 نقطة

5- الأهلي: 44 نقطة