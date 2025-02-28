أضرار تناول مرق الدجاج على صحة الجسم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 10:53 مساءً - المرق الجاهز: مجال للمخاطر الصحية

تعتبر مرق الدجاج من الوجبات الشهيرة في العديد من المطابخ حول العالم، ولطالما استخدمت كقاعدة لتحضير الحساء أو لإضافة نكهة مميزة للأطباق. لكن، يجب أن نكون على دراية ببعض الأضرار المحتملة لتناول مرق الدجاج بكثرة أو بانتظام.

المكونات المضافة والمحتملة الضرر

تحتوي مرقات الدجاج التجارية على مجموعة من المكونات التي قد تكون ضارة للصحة عند تناولها بكميات كبيرة:

الصوديوم: كمية كبيرة من الصوديوم يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

المواد الحافظة: تُضاف للحفاظ على المنتج من التلف، لكنها قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالصحة.

الألوان والنكهات الصناعية: تُستخدم لجعل المرق يبدو ويشعر بمذاق أكثر جاذبية، لكنها قد تسبب تحسساً لدى البعض.

التأثير على الجهاز الهضمي

تناول مرق الدجاج الذي يحتوي على مستويات عالية من الدهون أو الزيت يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الحموضة أو عسر الهضم، وخاصة عند الأشخاص الذين لديهم استعداد لهذه المشاكل.

بدائل صحية لمرق الدجاج

إذا كنت ترغب في الحفاظ على نكهة الطعام دون تعريض صحتك للخطر، يمكنك تجربة بعض البدائل الصحية لمرق الدجاج التقليدي:

تحضير مرق طبيعي محلي: باستخدام عظام الدجاج والخضروات الطازجة، يمكنك التحكم في كمية الصوديوم والدهون.

استخدام مكونات طبيعية مثل الزنجبيل والثوم لتعزيز النكهة دون الحاجة للمواد الحافظة.

التركيز على الأعشاب والتوابل الطبيعية مثل الكزبرة أو الريحان.

من خلال الوعي بالمكونات والحرص على اختيار البدائل الصحية، يمكننا الاستمتاع بنكهات مميزة دون الإضرار بالصحة العامة. تذكر أن الاعتدال والحرص في اختيار الأطعمة هما المفتاح للحفاظ على حياة صحية ومتوازنة.