“يويفا” يفرض عقوبة على ريال مدريد بسبب “سلوك تمييزي”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 10:53 مساءً - فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عقوبة على ريال مدريد، بسبب “سلوك تمييزي” غير محدد من جانب جماهيره أثناء مباراة مانشستر سيتي، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

“يويفا” قرر فرض غرامة مالية قدرها قيمتها 30 ألف يورو، بالإضافة لغلق جزء من المدرجات، مع إيقاف التنفيذ.

وذكر الاتحاد الأوروبي، أن النادي الإسباني يمر بفترة اختبار لمدة عامين، وخلالها قد يتم إغلاق 500 مقعد، في إحدى المباريات المقبلة.

ولم يتضح السلوك الذي قرر يويفا معاقبة الريال عليه، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “سانتياغو برنابيو” يوم 19 فبراير/شباط الجاري