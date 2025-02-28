إنزاجي: المباراة أمام نابولي ليست حاسمة!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 10:53 مساءً - أعلن، سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، عن مواجهة نابولي، غداً السبت، في الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي: “ستكون مباراة مهمة لكنها ليست حاسمة، لايزال هناك 12 مواجهة متبقية، نعلم جميعاً مدى أهمية اللقاء، وسيحتاج إنتر لأن يكون في أفضل حالاته”.

وأكمل: “نحن بحاجة للخروج من المباراة بأفضل طريقة ممكنة.. والفريق لا يقدم أداء جيداً في المباريات الكبيرة كما كان الحال في السنوات السابقة. نحن بحاجة لأن نكون مثاليين”.

وأردف: “لا يمكنك التحكم في كل شيء، الخصم في حالة رائعة وكان في القمة لفترة طويلة، سنحتاج إلى اللعب بقوة وعدوانية وتصميم، هذا ما تتطلبه المباريات الكبيرة”.

وأشار: “سنفتقد الرباعي (سومير، كارلوس أوجوستو، دارميان ونيكولا زاليفسكي) أمام نابولي، بينما تدرب تورام بشكل جزئي يوم الأربعاء، ثم عمل بشكل جيد أمس واليوم، وأعطى إشارات إيجابية”.

وواصل: “سنتكيف ونتعامل مع المباراة بأفضل طريقة ممكنة، لقد جربت كوريا وفراتيسي في مركز الجناح في ظل الإصابات، ولكن لدي خيارات مثل بافارد أو بيسك لهذا الدور. ويمكنني أيضاً تغيير طريقة اللعب”.

وأتم: “خلال السنوات الثلاث والنصف التي أمضيتها هنا، لم أتعامل مطلقاً مع 3 إصابات من أصل 4 في نفس المركز. وكارلوس أوجوستو لاعب حاسم لأنه يستطيع اللعب كقلب دفاع أو ظهير أو ظهير جناح”.