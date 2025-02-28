كنافة بالقلقاس والكبدة والجمبري.. أغرب حشوات الكنافة في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 10:53 مساءً - تشتهر الكنافة كحلوى رمضانية أساسية، ولكن في كل عام، تظهر ابتكارات غريبة في حشواتها، مما يثير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا العام، تصدرت الكنافة بالقلقاس قائمة أغرب الحشوات.

كنافة بالقلقاس: أحدث صيحات السوشيال ميديا:

انتشرت صورة لكنافة بالقلقاس، زعم أحد محلات الحلوى تقديمها.

أثارت الصورة جدلاً واسعًا وتساؤلات حول مذاقها.

لم يتم العثور على طريقة عمل أو صور أخرى لها.

حشوات كنافة غريبة أخرى:

كنافة بالكبدة:

ظهرت في الأعوام الماضية.

تتكون من كنافة محشوة بالكبدة المتبلة بالكمون والثوم والفلفل.

حشوات أخرى:

المانجو، الشوكولاتة، القهوة، الفراولة، الجمبري.

حشوات دعائية مثل الرنجة والكوارع.

ردود الفعل:

تباينت ردود الفعل بين القبول والرفض.

اعتبرها البعض ابتكارات ممتعة، بينما رفضها آخرون.

استخدمت بعض المحلات هذه الحشوات للدعاية.