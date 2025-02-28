الخشب المتحجر: أقدم حجر كريم في الكون وخصائصه العلاجية

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 09:55 مساءً - الخشب المتحجر، تحفة طبيعية فريدة، ليس مجرد حجر عادي، بل هو شاهد على تحول سحري عبر ملايين السنين. يتحول الخشب العادي إلى حجر كريم، يحمل في طياته أسرار الأرض وتاريخها العريق. يتواجد الخشب المتحجر في مناطق مختلفة حول العالم، ويتنوع في ألوانه بفضل المعادن التي يحتويها، مثل العقيق الأبيض واليَشب.

الخصائص العلاجية للخشب المتحجر:

التأريض والارتباط بالأرض: يعزز الخشب المتحجر الاتصال بطاقة الأرض، مما يمنح شعوراً بالاستقرار والراحة. يساعد على التخلص من المخاوف والتوتر، واستعادة الهدوء.

تعزيز الصبر والتسامح: يغرس الصبر وتقبل التغييرات، مستمداً طاقته الهادئة من رحلة تحوله الطويلة. يساعد على فحص المشاعر وتحديد تأثير نفاد الصبر السلبي.

دعم النمو الروحي: يرمز إلى التحول والنمو المستمر، مما يجعله مثالياً للتطور الروحي. يعمل كبوصلة لذكريات الأرض القديمة، ويكشف الروابط مع الماضي.

اكتشاف الحياة الماضية: يساعد في استرجاع ذكريات الحياة الماضية وتحديد العقبات العاطفية والروحية.



طرق استخدام الخشب المتحجر: