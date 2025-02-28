نيابة المعادي تحجز مالك محل بتهمة التحرش بسائحة أجنبية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 09:55 مساءً - أمرت نيابة المعادي بحجز مالك محل تجاري على ذمة تحقيقات تجريها حول اتهامه بالتحرش بسائحة أجنبية أثناء تسوقها داخل المحل. كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بلاغًا من سائحة أجنبية مقيمة في منطقة المعادي، تتهم فيه مالك محل بالتحرش بها أثناء تسوقها. وعلى الفور، تحركت قوات الأمن وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة.

أمرت النيابة بحجز المتهم لحين استكمال التحقيقات.

طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.