حجز سائق بتهمة الاعتداء على سيدة بسبب خلاف على مكان التوصيل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 09:55 مساءً - قررت نيابة القاهرة الجديدة حجز سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء بالضرب على سيدة إثر مشادة كلامية بينهما حول مكان انتهاء الرحلة.

تفاصيل الواقعة:

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بكدمات في البطن والوجه.

أفادت السيدة بأنها استقلت سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي برفقة والدتها، وحدثت مشادة كلامية بينها وبين السائق بسبب اختلافهما على مكان انتهاء الرحلة.

قام السائق بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصاباتها.

القبض على المتهم:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة.

اعترف السائق بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات.

الإجراءات القانونية:

تم حجز السائق على ذمة التحقيقات، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.