بشرة نضرة في رمضان: حيل سهلة للتغلب على جفاف البشرة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 09:55 مساءً - رمضان شهر الروحانيات والتغيير، ولكن الصيام قد يؤثر سلبًا على بشرتكِ، ويجعلها باهتة وجافة. تقدم لكِ خبيرة العناية بالبشرة دكتورة سالي الفقي نصائح ذهبية للحفاظ على بشرة مشرقة وصحية طوال شهر رمضان.

أسباب جفاف البشرة في رمضان

نقص السوائل: الصيام يقلل من كمية السوائل التي يحصل عليها الجسم، مما ينعكس على البشرة ويجعلها جافة.

التغيرات الغذائية: تغيير العادات الغذائية ونقص الفيتامينات والمعادن يؤثر على صحة البشرة.

حيل للحفاظ على بشرة مشرقة في رمضان

الترطيب العميق:

شرب 8 أكواب ماء على الأقل بين الإفطار والسحور.

استخدام مرطب مناسب لنوع البشرة صباحًا ومساءً.

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.

وجبات متوازنة:

تناول وجبات غنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة البشرة.

التركيز على الفيتامينات والمعادن مثل الخضروات الورقية والفواكه الملونة.

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والفراولة.

سلطة الجزر في السحور:

الحرص على تناول سلطة الجزر والبنجر في السحور بشكل يومي للحفاظ على ترطيب الجلد وزيادة الكولاجين في البشرة بشكل يدوم طوال فترة الصيام للحصول على أكبر مصدر ريتينول.

تنظيف لطيف:

استخدام منظف لطيف لتنظيف البشرة مرتين يوميًا.

تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة.

واقي الشمس:

استخدام واقي الشمس قبل الخروج لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

نوم كافٍ:

الحصول على 7-8 ساعات نوم كل ليلة لتجديد خلايا البشرة.