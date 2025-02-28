شوربة الكوارع المصرية: وصفة شهية وغنية بالكولاجين 

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 09:55 مساءً - شوربة الكوارع هي طبق مصري تقليدي شهير، يُعرف بمذاقه الغني وفوائده الصحية العديدة، خاصةً في فصل الشتاء. نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير شوربة الكوارع في المنزل على طريقة الشيف هند جمال، لتحضير طبق دافئ ومغذٍ.

المكونات:

1 كيلو كوارع مقطعة

2 بصلة كبيرة مقطعة أرباع

4 فصوص ثوم مفروم

2 جزرة مقطعة

2 عود كرفس مقطع

ورق لورا

حبهان

مستكة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

خل أبيض

دقيق

زيت نباتي أو سمنة

طريقة التحضير:

تنظيف الكوارع:

تُغسل الكوارع جيدًا بالماء والخل والدقيق للتخلص من أي روائح غير مرغوبة.

تُشطف جيدًا وتُزال أي زوائد.

سلق الكوارع:

تُوضع الكوارع في وعاء كبير على النار مع ماء مغلي، وتُترك لتغلي لمدة 5 دقائق، ثم يُتخلص من الماء.

تُعاد الكوارع إلى الوعاء مع ماء نظيف، البصل، الثوم، الجزر، الكرفس، ورق اللورا، الحبهان، والمستكة.

تُترك على نار هادئة حتى تنضج تمامًا وتصبح طرية، وقد يستغرق ذلك عدة ساعات.

تحضير الشوربة:

تُخرج الكوارع من المرق وتُترك جانبًا لتبرد قليلًا.

يُصفى المرق ويُحتفظ به.

تُقطع الكوارع إلى قطع صغيرة أو تُترك كما هي حسب الرغبة.

تحمير الكوارع:

في مقلاة، يُسخن بعض الزيت أو السمنة.

تُحمر قطع الكوارع من جميع الجوانب حتى تحصل على لون ذهبي.

التقديم:

تُوضع قطع الكوارع في أطباق التقديم.

يُصب المرق الساخن فوقها.

تُتبل الشوربة بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

نصائح إضافية:

يمكنكِ إضافة أنواع أخرى من الخضار إلى الشوربة، مثل البطاطس أو الكوسا.

لإضافة نكهة حارة، يمكنكِ إضافة القليل من الفلفل الحار المفروم أو الشطة.

يمكنكِ تقديم الشوربة مع الخبز المحمص أو الأرز.

هذا وشوربة الكوارع هي طبق مصري تقليدي شهي ومغذٍ، يمكنكِ تقديمه كوجبة رئيسية في الشتاء أو في المناسبات الخاصة. جربي هذه الوصفة الشهية واستمتعي بمذاقها الرائع مع العائلة والأصدقاء.شوربة كوارع، وصفة كوارع، طريقة عمل شوربة الكوارع، شوربة مصرية، كوارع، وصفات شوربة، أكلات شتوية، وصفات طبخ، أكلات شهية،