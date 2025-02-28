معاوية”.. أول خطوة قانونية لمنع عرض المسلسل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 08:47 مساءً - أعلن أحد المحامين المصريين عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية تهدف إلى منع عرض المسلسل المثير للجدل “معاوية” خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضح هيثم المغربي، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن سبب رفع الدعوى يعود إلى تجسيد المسلسل لشخصية الإمام علي بن أبي طالب، مشيراً إلى أنه حصل على فتوى من الأزهر الشريف تحرم تجسيد شخصيات الصحابة والخلفاء في الأعمال الدرامية.

من جهتها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن تجسيد الشخصيات التاريخية الدينية في الدراما “مباح” بشرط تقديمها بشكل يليق بمقامها، وعدم تشويه سيرتها أو تصويرها بطريقة تقلل من قيمتها.

وفيما يتعلق بتجسيد الصحابة بشكل خاص، أوضحت الدار في بيان لها أنه “يجوز” بشرط احترامهم وعدم الإساءة إليهم بأي شكل، مع ضرورة نقل سيرتهم الصحيحة دون تزييف أو تحريف، وتجنب الروايات الضعيفة أو الموضوعة.

وأضافت دار الإفتاء أن هناك ضوابط لتقديم الصحابة على الشاشة، تشمل تجنب إثارة الفتنة أو الخلافات المذهبية، وعدم تصويرهم في مشاهد غير لائقة تمس هيبتهم وكرامتهم.