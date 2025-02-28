المسجد الأزرق”.. ملاذ للسكينة والخشوع في ماليزيا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 08:47 مساءً - يُعتبر هذا المعلم المعماري تحفة فريدة تجمع بين “جمال التصميم” و”عمق المعنى” في كيان واحد، مما يمنحه تميزًا وخصوصية تجعله يحظى بمكانة بارزة.

إنه “المسجد الأزرق”، الذي يُعد من أبرز المعالم في مدينة “شاه علم”، عاصمة ولاية سيلانجور في ماليزيا، حيث أصدر السلطان “صلاح الدين عبد العزيز” أمرًا بتشييده احتفالًا باختيار المدينة عاصمة للولاية في عام 1974.

بدأت أعمال البناء في عام 1983، وتم افتتاحه رسميًا بعد خمس سنوات من ذلك. ورغم أنه كان يحمل اسم السلطان في البداية، إلا أن اللون الأزرق سرعان ما أصبح رمزًا شهيرًا للمسجد على الصعيدين المحلي والدولي.

يُعتبر المسجد الأزرق الأكبر من نوعه في البلاد، وأحد أكبر المساجد في قارة آسيا، وقد احتفظت مئذنته بلقب الأطول في العالم لفترة من الزمن.

تم بناء قبة المسجد، التي تُعد من أكبر القباب على مستوى العالم، من الألمنيوم المطلي باللون الأزرق، وتحتوي على نوافذ زجاجية مطلية بنفس اللون، مما يسمح بدخول أشعة الشمس ويغمر الجدران البيضاء بلون أزرق هادئ.

يبلغ قطر القبة 51.2 مترًا، وارتفاعها 106.7 مترًا فوق مستوى سطح الأرض.