أسطورة الشطرنج الروسي”.. رحيل بوريس سباسكي عن 88 عاماً

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 08:47 مساءً - توفي بطل العالم السابق في الشطرنج، الروسي بوريس سباسكي، عن عمر يناهز 88 عاماً، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الروسي للشطرنج والاتحاد الأوروبي للشطرنج.

ونعى أندريه فيلاتوف، رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج، الراحل، قائلاً: “لقد فقدنا شخصية عظيمة. لقد تعلمت أجيال من لاعبي الشطرنج من مبارياته وما زالوا يستفيدون منها. إنها خسارة كبيرة لبلادنا”.

حمل سباسكي لقب بطل العالم في الشطرنج بين عامي 1969 و1972، واشتهر بأسلوبه الأنيق والاستراتيجي في اللعبة. كان واحداً من أبرز اللاعبين في تاريخ الشطرنج، وحقق شهرة واسعة بعد خسارته لقب البطولة في عام 1972 لصالح الأمريكي بوبي فيشر في المباراة الشهيرة المعروفة بـ”مباراة القرن” التي أُقيمت في ريكيافيك.

وأكد الاتحاد الأوروبي للشطرنج في بيانه أن تلك المباراة لم تكن مجرد منافسة رياضية، بل كانت حدثاً ثقافياً تجاوز حدود الشطرنج، وأثرت على الكثير من الأشخاص حول العالم. وأضاف البيان: “أسلوبه الأنيق، الذي جمع بين اللعب الشامل والمتناغم، جعله واحداً من أكثر اللاعبين احتراماً في تاريخ الشطرنج. لقد ترك سباسكي إرثاً لا يُنسى”.