ماذا تفعل عندما يكون لديك طفل “لا يستمع أبداً”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 08:47 مساءً - يواجه بعض الآباء تحديات كبيرة عندما يتوقف أطفالهم عن الاستماع إليهم. وعندما يحدث ذلك بشكل مفاجئ، ويصر الطفل على موقفه رغم جهود الأبوين المتكررة لتلبية احتياجاته وإظهار الحب والاهتمام، فإن ذلك غالباً ما يكون بلا جدوى، مما يؤدي إلى توتر وانفجارات عاطفية متكررة داخل الأسرة.

لماذا يحدث هذا السلوك؟

تشير ديبي كينان، عضو في دليل الاستشارات النفسية، إلى أن تصرفات الطفل تعتبر طبيعية تماماً في هذه المرحلة العمرية، بالإضافة إلى تأثير التغيرات البيئية الناتجة عن انتقال الأسرة إلى بلد جديد. وتوضح: “في هذا العمر، يسعى الأطفال إلى تحقيق استقلاليتهم، لكنهم لا يزالون بحاجة إلى توجيه من الوالدين لمساعدتهم في تنظيم مشاعرهم وسلوكياتهم. الانتقال إلى بيئة جديدة قد يعزز شعورهم بعدم اليقين، مما يدفعهم لاختبار الحدود والبحث عن السيطرة بطرق قد تبدو صعبة”.

كيف يمكن التعامل مع هذه الحالة؟

من المهم التحلي بالهدوء عند عدم استجابة الطفل. تقول كينان: “إذا كنت متوتراً، سيلتقط طفلك هذه الإشارات، مما قد يؤدي إلى تصعيد الموقف. لذلك، من الضروري التحكم في ردود أفعالك أولاً، سواء من خلال التنفس العميق أو تقنيات أخرى تساعدك على الاسترخاء”.