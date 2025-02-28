ليونيل ميسي: الدوري الأمريكي يتطور باستمرار

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 07:50 مساءً - أكد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، أن الدوري الأمريكي يتطور باستمرار، مشيراً إلى أن وجوده منح الدوري شهرة عالمية.

وقال ميسي في مقابلة مع شبكة “آبل ميوزك”: “لا أترقب شيئاً حالياً، بل أحاول الاستمتاع بكل لحظة في مشواري سواء في التدريبات والمباريات أو مع زملائي وأفراد أسرتي وأصدقائي”.

وأضاف: “كانت لدي رغبة دائمة في كتابة فصل جديد في الدوري الأمريكي، لذلك تحمست لفكرة الانتقال إلى ميامي الذي جذبني لكونه نادياً يحاول النمو والتطور”.

وأشار: “حضرت إلى هنا للمساعدة في تحقيق طموحات هذا النادي، ومنح الدوري الأمريكي شهرة عالمية”.

وتابع: “هدفنا في إنتر ميامي هو الفوز بالألقاب، ونريد أيضاً التطور وإظهار قدراتنا، والاندماج مع اللاعبين الجدد”.

وأتم: “الدوري الأمريكي مسابقة تتطور باستمرار، فالفرق هنا تتسم بالقوة البدنية والطابع الهجومي، وأتمنى أن تسير الكثير من الأندية على خطى إنتر ميامي”.