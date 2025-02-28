رئيس بايرن ميونخ السابق: يجب ضم فلوريان فيرتز

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 07:50 مساءً - عبر كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ، أنه يعتبر فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، أفضل لاعب ألماني، مطالباً ناديه بالعمل على ضمه.

وقال رومينيجه، في تصريحات نقلتها صحيفة “أبيند تسايتونج”: “بالنسبة لي، فلوريان فيرتز هو أفضل لاعب ألماني. ولا أخفي سراً أنه يجب أن يكون هدفنا الواضح هو التعاقد معه”.

وأضاف: “الجميع في بايرن ميونيخ يتفقون على أنه اللاعب الذي نريده هنا. ليس لإضعاف ليفركوزن، ولكن لتعزيز فريقنا”.

ويمتد عقد فيرتز (21 عاماً) مع باير ليفركوزن، بطل الدوري، حتى عام 2027، وأثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وتبلغ قيمته أكثر من 100 مليون يورو (104 ملايين دولار).