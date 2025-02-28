التثاؤب المفرط: متى يكون مجرد ملل ومتى يشير إلى مشكلة صحية؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 07:50 مساءً - التثاؤب هو فعل انعكاسي شائع، لكنه يظل لغزًا محيرًا للعلماء. غالبًا ما يرتبط بالملل والتعب، لكنه قد يشير أحيانًا إلى مشكلات صحية كامنة. متى يجب أن تقلق بشأن التثاؤب المفرط؟

أسباب التثاؤب

تبريد الدماغ: إحدى النظريات الشائعة هي أن التثاؤب يساعد على تنظيم درجة حرارة الدماغ.

زيادة الأكسجين: قد يزيد التثاؤب من مستويات الأكسجين في الدم ويقلل من ثاني أكسيد الكربون.

التواصل الاجتماعي: يلعب التثاؤب دورًا في التواصل غير اللفظي والتعاطف.

أسباب التثاؤب المفرط

اضطرابات النوم: مثل الأرق أو انقطاع التنفس أثناء النوم.

القلق والتوتر: يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في أنماط التنفس.

الآثار الجانبية للأدوية: بعض الأدوية تسبب النعاس والتثاؤب.

مشاكل في القلب: في حالات نادرة، قد يكون التثاؤب المفرط علامة على مشكلة في القلب.

اضطرابات عصبية: مثل التصلب المتعدد أو الصرع.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كان التثاؤب المفرط يعيق حياتك اليومية.

إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ألم في الصدر أو ضيق في التنفس.

إذا كان التثاؤب يحدث بشكل متكرر دون سبب واضح.

نصائح لتقليل التثاؤب المفرط

تحسين جودة النوم: اتبع روتينًا منتظمًا للنوم، وتجنب الكافيين والكحول قبل النوم.

التعامل مع التوتر: مارس تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل.

الحفاظ على رطوبة الجسم: اشرب كمية كافية من الماء.

ممارسة الرياضة بانتظام: النشاط البدني يساعد على تحسين جودة النوم وتقليل التوتر.