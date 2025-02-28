بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 06:54 مساءً - “`html

ما هي النفخة البطنية؟

النفخة البطنية هي شعور بالامتلاء أو الانتفاخ في منطقة البطن، والذي يمكن أن يسبب عدم راحة واضطراباً في الجهاز الهضمي. قد ينتج هذا الشعور عن عوامل متعددة مثل النظام الغذائي أو العادات اليومية.

أسباب النفخة البطنية

تتعدد أسباب النفخة البطنية ولكن قد تشمل الأسباب الشائعة:

تناول الطعام بسرعة مما يزيد من ابتلاع الهواء.

استهلاك الأطعمة التي تسبب غازات مثل البقوليات والمشروبات الغازية.

حساسية تجاه بعض الأطعمة كاللاكتوز أو الغلوتين.

الإجهاد والتوتر المستمر مما يؤثر على حركة الجهاز الهضمي.

نصائح لتخفيف النفخة في البطن

اختيار الأطعمة بعناية

يمكن أن يكون لاختيار الطعام دور كبير في تقليل النفخة. تجنب الأطعمة التي تسبب لك غازات واستبدلها بأطعمة أخرى سهلة الهضم مثل الأرز والزبادي.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

يساعد النشاط البدني على تحسين حركة الأمعاء مما يقلل من احتمالية حدوث النفخة. جرّب المشي لمدة 20-30 دقيقة يوميًا.

تناول الطعام ببطء

حاول أن تأخذ وقتك في تناول الوجبات. البطيء في الأكل يساعد على تقليل كمية الهواء المبتلع ويساهم في تحسين عملية الهضم.

شرب كميات مناسبة من الماء

تناول كمية كافية من الماء يومياً ليس فقط يحافظ على ترطيب الجسم، ولكنه يلعب دوراً مهماً في تحسين عملية الهضم وتقليل النفخة.

تجربة تقنيات الاسترخاء

القلق والتوتر يمكن أن يزيد من مشاكل البطن. تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل يمكن أن تساعد في تقليل الضغط النفسي وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

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