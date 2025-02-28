كيف تتجنب زيادة الوزن في رمضان؟ 6 نصائح ذهبية من أخصائي التغذية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 06:54 مساءً - يخشى الكثيرون من زيادة الوزن خلال شهر رمضان، خاصة مع انتشار العادات الغذائية الخاطئة. لكن باتباع بعض النصائح البسيطة، يمكنك الحفاظ على وزنك وحتى خسارة بعض الكيلوجرامات.

6 نصائح لتجنب زيادة الوزن في رمضان:

الابتعاد عن الحلويات الرمضانية:

الحلويات الرمضانية مثل الكنافة والقطايف غنية بالسعرات الحرارية والسكريات.

تناول قطعة صغيرة مرة أو مرتين في الأسبوع فقط.

تجنب الأطعمة المقلية:

الأطعمة المقلية مثل السمبوسة والبطاطس والبانيه غنية بالدهون والسعرات الحرارية.

استبدل القلي بالشوي أو الخبز في الفرن.

تقسيم الوجبات:

تناول وجبات صغيرة ومتعددة بين الإفطار والسحور (4 وجبات).

يساعد ذلك على تحسين عملية الهضم وزيادة حرق الدهون.

ممارسة الرياضة:

المشي لمدة 30 دقيقة قبل الإفطار (إذا كنت تشعر بالنشاط).

ممارسة تمارين خفيفة بعد الإفطار.

الحصول على قسط كافٍ من النوم:

يساعد النوم الجيد على تنظيم الهرمونات والشهية.

يقلل من فرص زيادة الوزن.

شرب كميات كافية من الماء:

يحافظ على ترطيب الجسم ويحميك من الجفاف.

نصائح إضافية:

ابدأ وجبة الإفطار بالتمر والماء أو الشوربة.

ركز على تناول البروتينات والألياف في وجبة السحور.

تجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

استخدم التوابل والأعشاب لإضافة نكهة للطعام بدلاً من الملح.

تناول الفواكه والخضروات كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.