الكشف عن كلفة إقالة تياجو موتا المحتملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 05:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن الكلفة المالية المحتملة لإقالة تياجو موتا، مدرب يوفنتوس..

ويعاني يوفنتوس تحت قيادة موتا، خلال الموسم الحالي، حيث ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكذلك كأس إيطاليا، فيما يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو، بفارق 8 نقاط عن إنتر ميلان، متصدر الترتيب.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن إقالة تياجو موتا وجهازه الفني في نهاية الموسم الحالي، ستكلف يوفنتوس، 20 مليون يورو.

جدير بالذكر، أن موتا كان قد وقع عقداً لمدة 3 سنوات في الصيف الماضي، ليتولى المهمة الفنية للسيدة العجوز، خلفاً للمقال من منصبه، ماسيمليانو أليجري.