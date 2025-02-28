رمضان ومرض السكري: نصائح ذهبية لصيام آمن وصحي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 05:52 مساءً - مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتساءل مرضى السكري عن كيفية الصيام بأمان. يقدم هذا المقال نصائح شاملة لمرضى السكري من النوعين الأول والثاني، لضمان صيام صحي وآمن خلال شهر رمضان.

نصائح عامة لمرضى السكري في رمضان

قياس السكر بانتظام: قياس السكر قبل وبعد الإفطار والسحور، وفي منتصف النهار.

تجنب انخفاض السكر: الإفطار فورًا عند انخفاض مستوى السكر إلى أقل من 70 مجم/ديسيلتر.

الأطعمة بطيئة الامتصاص: تناول الحبوب الكاملة والبقوليات في الإفطار والسحور.

شرب الماء بكثرة: بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف.

ممارسة الرياضة بحذر: التمارين الخفيفة بعد الإفطار.

مرضى السكري من النوع الأول ورمضان

الصيام تحدٍ كبير، بسبب الاعتماد على الأنسولين.

المخاطر:

انخفاض السكر.

ارتفاع السكر.

الحماض الكيتوني السكري.

متى يجب الإفطار:

انخفاض السكر إلى أقل من 70 ملج/ديسيلتر.

ارتفاع السكر إلى أكثر من 300 ملج/ديسيلتر.

ظهور أعراض الحمض الكيتوني.

الإجهاد الشديد أو الدوخة.

مرضى السكري من النوع الثاني ورمضان

معظمهم يمكنهم الصيام بأمان إذا كانت حالتهم مستقرة.

المخاطر:

انخفاض السكر.

ارتفاع السكر.

متى يجب الإفطار:

انخفاض السكر إلى أقل من 70 ملج/ديسيلتر.

ارتفاع السكر إلى أكثر من 300 ملج/ديسيلتر.

الدوخة أو الإعياء الشديد.

علامات الجفاف.

نصائح إضافية لمرضى السكري في رمضان

استشارة الطبيب قبل رمضان لضبط الأدوية.

تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون.

تأخير السحور وتبكير الإفطار.