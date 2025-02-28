سيميوني يتحدث عن مواجهة أتلتيك بلباو في الليجا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 05:52 مساءً - تحدث دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن مواجهة فريقه المقبلة، غداً السبت، أمام أتلتيك بلباو، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني، خلال مؤتمر صحفي: “تتبقى الكثير من المباريات. يظن المرء دوماً أن هذه قد تكون النهائية، التي تحسم كل شيء. هذه المباريات مهمة جداً، هذا واضح، سوف نحتاج هذا السبت لمشجعينا. أتمنى أن يكون الملعب كما عهدناه دائماً، مليئاً بالطاقة والقوة”.

وأضاف: “بذل الفتية مجهوداً مضنياً مؤخراً. لا أشك مطلقاً في شعورهم بعد نتيجة 4-4، ونعول هذا السبت على الجمهور المفعم بالطاقة والقوة، أن يكون قريباً منا”.

وعن أرنستو فالفيردي، مدرب بلباو، أوضح: “يجيد نقل أفكاره وبث الثقة في الفرق التي يقودها. أثبت ذلك في كل مكان ذهب إليه”.

وأتم: “كان بلباو رائعاً الموسم الماضي، والجاري كذلك، كما أنهم ينافسون في أوروبا وربما يبلغون النهائي الذي سيلعب على أرضهم، سيكون هذا مفيداً لكرة القدم الإسبانية. وبالطبع المستوى الذي ينافس به حالياً”.