قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس .. 5 غيابات

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 04:52 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس، غداً السبت، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، إيدير ميليتاو وداني كارفاخال بسبب الإصابة، كما يغيب جود بيلينجهام بسبب الإيقاف.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراس المرمى: كورتوا، لونين، فران غونزاليس.

خط الدفاع: فران جارسيا، فيرلاند ميندي، دافيد ألابا، روديجر، راؤول أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، مودريتش، أردا جولر، تشيما.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.