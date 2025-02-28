جوارديولا : سننتظر وبعد ذلك سنتحدث!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 03:55 مساءً - تحدث، بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة بليموث أرجايل، غداً السبت، في إطار لقاءات دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: “بليموث ليس فريقاً غير معروف، إذا كنت قادراً على هزيمة أفضل فريق في البلاد هذا الموسم، ليفربول، فقد يتمكنوا من هزيمتنا”.

ورفض المدرب الإسباني التعليق على تصريحات خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، الذي اتهم السيتي بالفساد وارتكاب مخالفات مالية، ليرد: “السؤال التالي”.

وعن سبب اعتبار مانشستر سيتي هدفاً قانونياً للأندية والدوريات والمنظمات الأخرى، أجاب: “لا أعرف، لقد حدث ذلك في الماضي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والآن يحدث ذلك في الدوري الإنكليزي الممتاز في غضون أسابيع قليلة، الحكم، أليس كذلك؟ سننتظر، وبعد ذلك سنتحدث”.

وبشأن لاعبه فيتور ريس وإمكانية مشاركته غداً، أوضح: “هو جيد حقاً، إنه صغير جداً، قادم من البرازيل، لكنه يتمتع بتركيز لا يصدق، هناك مدافعون يتمتعون باللياقة البدنية والظروف المناسبة، والآخرون أذكياء للغاية، وهذا هو أحد هؤلاء”.

وأكد: “لم يأت إلى مانشستر سيتي للتواجد فترة قصيرة، إنه هنا للبقاء فترة طويلة جداً، مثل عبد القادر خوسانوف، ونحن سعداء حقاً بالطريقة التي يتدرب بها ويتصرف بها والإمكانات التي يتمتع بها”.

وأكمل: “لا تفهموني خطأً فيما قلته؛ هناك لاعبون في مانشستر سيتي، في عمر الثلاثين، سيكونون جزءاً من مستقبل هذا النادي، لأنهم، باستثناء دي بروين الذي سيقرر مستقبله مع النادي، اللاعبون الآخرون لديهم عقود وفي الموسم المقبل، أتوقع أن يكونوا هنا! سوف يساعدوننا”.

وأتم بهذا الشأن: “في الموسم المقبل سيكون هناك الكثير والكثير من المباريات وهذا العدد الكبير من المباريات لا يمكنك القيام به فقط مع اللاعبين الجدد أو القدامى، يجب أن يكونوا جميعاً معاً، وسيكونون مهمين حقاً في نهاية هذا الموسم والموسم المقبل”.