لويس إنريكي: ليل يشبه ليفربول .. ولا أريد تفجير المشاكل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 03:55 مساءً - تحدث لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن مواجهة فريقه أمام ليل، غداً السبت، في الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال إنريكي: “سنخوض مباراة صعبة أمام ليل، هم فريق قوي، ويشبه ليفربول في أمور عديدة خاصة على المستوى الدفاعي، لذا ستكون هذه المباراة فرصة جيدة للاعبي باريس الذين يريدون المشاركة أمام الريدز”.

وأضاف: “لا أرى أي أفضلية، لأن ليفربول لن يلعب مباراة في كأس الاتحاد غداً، وبالتأكيد جدولنا مزدحم، وهذا أمر خارج عن سيطرتنا، فلا يمكن لفريق أن ينافس على كل الألقاب أن يختار جدولاً للمباريات يناسب أولوياته، هذا مستحيل”.

ونوه: “أحاول مع الجهاز المعاون، توزيع دقائق المباريات على اللاعبين، ليكون الكل في أتم الجاهزية، فاختيار الجهاز المعاون يبقى أمراً مهماً مثل الصفقات، وأنا صارم تماماً معهم وأطالبهم بالكثير مثل أفعل مع اللاعبين”.

وزاد: “نحن فريق جماعي مميز، وليفربول أيضاً، لقد حقق الفريق الإنكليزي أداء ونتائج رائعة في البريميرليج ودوري الأبطال، ويجب أن نتقبل أيضاً أن هناك أندية أخرى أفضل منا على المستوى الجماعي”.

وشدد: “من جانبنا، نسعى دائماً لتعزيز الإيجابيات وتفادي السلبيات في كل مباراة أو حصة تدريبية”.

وعن تقييمه لحكام كرة القدم في فرنسا، قال: “لا أريد الحديث أبداً عن الحكام سواء في فرنسا أو إسبانيا أو أي دولة أخرى، لأنني إذا قلت ما أشعر به، سيكون الأمر صعباً، وأفجر مشاكل”.

وأتم: “لذا لا أريد الخوض في هذا الحديث، وأدركت جيداً أنه لا يجب إبداء رأيي في هذا الموضوع، وأنبه اللاعبين دائماً على عدم الاعتراض على الحكم أثناء المباريات، وبشكل عام قرارات الحكم لن ترضي أحداً، لأنها أحياناً تكون في صالحك أو العكس”.