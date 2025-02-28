رونالد أراوخو: هانزي فليك يتحكم في كل التفاصيل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 03:55 مساءً - أشاد رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، بالعمل الذي يقوم به مدرب الفريق، هانزي فليك، مشيراً إلى أنه يمر بمرحلة استثنائية.

وفي مقابلة مع صحيفة “سبورت” الإسبانية، قال رونالد أراوخو: “لا أفهم فليك ومعاونيه عندما يتحدثون الألمانية، لكنه يتحدث الإنكليزية بسلاسة، حينها نفهمه بشكل جيد”.

وأضاف: “إنه شخص رائع، رغم أن الناس تعمدوا إرهابنا منه، باعتباره شخصية ألمانية صارمة، لكن في الواقع الأمر مختلف تماماً، وعلاقته جيدة بكل اللاعبين، والفاصل في التعامل مع كل اللاعبين هو العمل الجاد”.

وتابع: “هانزي فليك، هو قائد هذا الفريق، فهو يتحكم في كل التفاصيل، والفلسفة التي يطبقها تمر بسلاسة بين اللاعبين، والنتائج تبدو واضحة على مستوى العمل الفني، والبدني، والإصابات، وكذلك نتائج الفريق”.

وبشأن اتهامه بوضع شروط جزائية قليلة في عقده الجديد مع النادي ليسهل رحيله عن البارسا، قال: “أنا في مرحلة استثنائية بمشواري مع كرة القدم، وأشعر بدور قيادي داخل غرفة خلع الملابس مع تواجد عدد كبير من اللاعبين الشباب”.

وشدد: “أنا سعيد هنا، وأشعر أن اللحظات السعيدة قادمة، وستفرح الجماهير”.

وأتم: “كنت هادئاً خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني؛ لأن رغبتي واضحة وهي الاستمرار في النادي، وكانت هناك مفاوضات مع الإدارة، وهذا أمر طبيعي”.