العثور على جين هاكمان وزوجته وكلبهما متوفين في منزلهما: التحقيقات مستمرة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 02:00 مساءً - متابعة- بتول ضوا

عُثر على الممثل الأمريكي الشهير جين هاكمان، الحائز على جائزة أوسكار، وزوجته بيتسي اراكاوا وكلبهما متوفين داخل منزلهما في ولاية نيومكسيكو. وأكدت السلطات المحلية أنه لا يوجد أي مؤشر على وقوع جريمة، إلا أن التحقيقات لا تزال قائمة لتحديد سبب الوفاة.

وصلت الشرطة إلى المنزل بعد تلقي بلاغ للاطمئنان، حيث اكتشفت جثث هاكمان البالغ من العمر 95 عامًا وزوجته البالغة 64 عامًا وكلبهما. وأوضح المتحدث باسم شرطة سانتا في، دينيس أفيلا، أنه لا يوجد أي دليل يشير إلى عمل إجرامي، لكن سبب الوفاة ما زال مجهولًا حتى الآن.

يُعد جين هاكمان أحد أبرز نجوم السينما الأمريكية، حيث قدم أكثر من 80 عملًا سينمائيًا وتلفزيونيًا. بدأ مسيرته الفنية في الستينيات، وترشح لجائزة الأوسكار لأول مرة عن دوره في فيلم “بوني وكلايد” عام 1967. كما فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “الوصلة الفرنسية”، وبجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم “غير مغفور”.

تُعتبر وفاة هاكمان خسارة فادحة لعالم السينما، حيث ترك إرثًا فنيًا غنيًا سيظل محفورًا في ذاكرة الجمهور لفترة طويلة.