نيمار: جوارديولا حاول ضمي ل-بايرن ميونخ

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 02:00 مساءً - كشف نيمار، نجم سانتوس البرازيلي، أن المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، حاول ضمه لصفوف بايرن ميونخ.

وانضم نيمار من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة في عام 2013 واستمر مع الفريق الكتالوني حتى عام 2017 حين انضم لباريس سان جيرمان.

نيمار رحل عن النادي الباريسي، صيف 2023، لينضم لصفوف الهلال، بصفقة قياسية، وبعدها عاد لصفوف سانتوس، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بعد فسخ عقده مع النادي السعودي بالتراضي.

وقال نيمار في تصريحات نشرتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “عرض ريال مدريد كان بمثابة شيك مفتوح، لقد أخبروني أنه بإمكاني الحصول على ما أريد.. لكنني أحببت برشلونة من كل قلبي”.

وأضاف: “في ريال مدريد كنت سأحصل على ثلاثة أضعاف المبلغ المعروض من برشلونة، لقد أحبني فلورنتينو بيريز دائماً، لكن رونالدينيو لعب هناك في برشلونة وأردت اللعب مع ميسي”.

وأوضح: “كنت على وشك الذهاب إلى بايرن ميونخ بسبب بيب جوارديولا، بعد فوزي بجائزة بوشكاش، كان والدي يتصل بي في الساعة الثانية صباحاً، أجبت وطلب مني أن أفتح الباب، كنت بملابسي الداخلية”.

واستطرد: “وكان على الباب والدي وبيب جوارديولا والمترجم! وقال لي بيب أريد أن أوقع معك وأن تأتي معي، بغض النظر عن النادي الذي أذهب إليه، سأجعلك أفضل لاعب في العالم”.

وأكمل: “قال لي جوارديولا إذا لم تسجل 60 هدفاً في موسم واحد، فسأغير اسمي، قلت.. حسناً، لكن أي فريق؟ قال لي بيب لا يمكنني إخبارك بعد لأنه لم يُطرح في السوق بعد، ثم قال سأوقع لبايرن ميونخ، أعلم أنها كانت مدينة باردة، لكنني سأعتني بك لكن في النهاية قررت التوقيع لبرشلونة”.

وعن ليونيل ميسي، أوضح نيمار: “لقد ساعدت ميسي في تسديد ركلات الجزاء، كنا في التدريبات، وسألني.. كيف تسدد ركلات الجزاء بهذه الطريقة؟”.

وأتم: “قلت له: هل أنت مجنون؟ أنت ميسي، إذا كنت أستطيع أن أفعل ذلك، فأنت تستطيع أيضاً، ثم علمته وتدرب”.