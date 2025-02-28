فالفيردي يثير القلق داخل ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 02:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، مرشح للغياب عن مواجهة فريقه أمام ريال بيتيس، غداً السبت، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

فالفيردي لعب مواجهة مانشستر سيتي في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، تحت تأثير المسكنات ليغيب بعدها عن مواجهتي جيرونا في الليجا وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الطاقم الفني للنادي الملكي يركز بشكل كامل على تجهيز اللاعب لموقعة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، التي ستقام الثلاثاء المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن حالة فالفيردي البدنية لا تزال لغزاً، وغيابه عن المران الأخير يزيد من الغموض حول مدى جاهزيته.

ويعد فيدي فالفيردي ركيزة أساسية في تشكيلة كارلو أنشيلوتي، سواء في خط الوسط أو عند الحاجة إليه في مركز الظهير الأيمن.