هل ينتقل شلل الأطفال عبر ملامسة براز المريض؟!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 02:00 مساءً - فهم كيفية انتقال فيروس شلل الأطفال

شلل الأطفال هو مرض معدٍ يسببه فيروس يهاجم الجهاز العصبي ويمكن أن يؤدي إلى شلل لا يمكن عكسه. ولكن كيف ينتقل هذا الفيروس؟ هذا هو السؤال الذي يثير القلق لدى الكثيرين، وبالأخص حول إمكانية انتقاله عبر ملامسة براز الشخص المصاب.

طرق انتقال شلل الأطفال

شلل الأطفال ينتقل أساساً عبر ما يُعرف بالطريق الفموي-البرازي، حيث يدخل الفيروس الجسم عبر الفم ويعيش في الأمعاء قبل أن ينتقل إلى مجرى الدم. إليك الطرق الأساسية لانتقال الفيروس:

ملامسة البراز المصاب: في الأماكن التي تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي الآمنة، قد يتعرض الأفراد للفيروس عن طريق ملامسة براز الشخص المصاب.

المياه والطعام الملوث: استهلاك المياه أو الطعام الملوث بالفيروس يعتبر من الطرق الشائعة للعدوى، خاصة في المناطق ذات المعايير الصحية المتدنية.

طرق أخرى: يمكن أيضاً انتقال الفيروس من خلال التعرض للمخاط أو اللعاب أثناء العطس أو السعال في حالات نادرة، ولكن هذا ليس الطريق الأساسي لانتشار الفيروس.

الوقاية والتحصين

التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من شلل الأطفال. يُعتبر لقاح شلل الأطفال واحداً من اللقاحات الهامة التي ساعدت في تقليل الحالات بشكل كبير على مستوى العالم. من المهم أن يحصل الأطفال على التطعيمات اللازمة في جداولهم الزمنية لحمايتهم من العدوى.

تعزيز الوعي الصحي

زيادة الوعي حول النظافة الشخصية والعامة هو جزء أساسي من مكافحة انتشار شلل الأطفال. الإجراءات مثل غسل اليدين بانتظام وتجنب المياه غير المعالجة يمكن أن تلعب دوراً هاما في الوقاية.

في الختام، المعرفة بطرق انتقال شلل الأطفال والتدابير الوقائية المطلوبة لهما دور أساسي في الحد من انتشاره وضمان حماية المجتمع بشكل أوسع.