“قضاء أبوظبي” تحدد مواعيد زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن بُعد خلال شهر رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

حددت دائرة القضاء في أبوظبي، مواعيد زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن بُعد عبر التطبيق الذكي “نافذتي”، خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون مواعيد الزيارات من يوم “الإثنين” إلى “الجمعة” من كل أسبوع للرجال والنساء.

وبحسب “وام”، أشارت دائرة القضاء، إلى إتاحة تسجيل طلب زيارة النزلاء إلكترونياً، من خلال موقع خدمات حكومة أبوظبي “تم”، عن طريق الرابط https://www.tamm.abudhabi/ar-ae، أو عبر الرابط التالي www.adpolice.gov.ae، على أن يتم إرسال الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل الموعد ومركز الشرطة المحدد للتواصل مع النزيل عن بُعد باستخدام تطبيق “نافذتي”.

ووفقا للائحة الزيارات، تكون المواعيد للزوار من ذوي النزلاء، اعتبارا من أول أيام شهر رمضان من الساعة 02:00 ظهراً إلى الساعة 04:00 مساءً من يوم “الإثنين” إلى يوم “الخميس”، فيما تكون زيارة السفارات والمحامين يوم الجمعة من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً.