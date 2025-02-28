كأس الاتحاد الإنكليزي: أستون فيلا يستقبل كارديف سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 12:59 مساءً - يفتتح فريقا أستون فيلا وكارديف سيتي اليوم، الجمعة، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، مباريات دور الـ 16 في كأس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم.

وتجري غداً السبت أربع مباريات في هذا الدور حيث يلعب كريستال بالاس مع ميلوول، الساعة 15:15 بتوقيت مكة المكرمة، وبريستون نورث إيند مع بيرنلي الساعة 15:15، وبورنموث مع وولفرهامبتون الساعة 18:00، ومانشستر سيتي مع بليموث أرجايل الساعة 20:45.

ويلعب الأحد، نيوكاسل مع برايتون الساعة 16:45، ومانشستر يونايتد مع فولهام الساعة 19:30.

وتختتم مباريات هذا الدور يوم الإثنين، بلقاء نوتينغهام فورست وإبسويتش تاون الساعة 22:30.