وصفة ولا أشهى لتحضير شوربة الفطر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 11:48 صباحاً - فوائد شوربة الفطر الصحية

تعد شوربة الفطر من الأطباق الشهية والمفيدة التي تقدم فوائد صحية عديدة. فهي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين D، الذي يعزز من قوة العظام ويحسن ليونة الجلد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفطر على مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من الأمراض.

المكونات المطلوبة

لتحضير شوربة الفطر اللذيذة، ستحتاج إلى المكونات التالية:

250 جرام من الفطر الطازج

بصلة كبيرة مفرومة

2 فصوص ثوم مفرومة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

4 أكواب من مرق الدجاج أو الخضار

نصف كوب من الكريمة الطازجة

ملح وفلفل حسب الرغبة

بقدونس مفروم للتزيين

خطوات التحضير

اتبع الخطوات البسيطة التالية لتحضير شوربة الفطر اللذيذة:

ابدأ بتسخين زيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة. ثم أضف البصل المفروم وقلّبه حتى يذبل ويصبح شفافًا.

أضف الثوم المفروم واستمر في التقليب لمدة دقيقة واحدة.

أضف الفطر وحرّك المكونات جيدًا حتى يطرى ويصبح ذهبي اللون.

صُب مرق الدجاج أو الخضار على المزيج واتركه ليغلي قليلاً لمدة 10 دقائق.

أخفض الحرارة وأضف الكريمة الطازجة وحرّك المزيج برفق حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.

توابل الشوربة بالملح والفلفل حسب ذوقك.

قبل التقديم، زين الشوربة بأوراق البقدونس المفرومة.

نصائح للإعداد المثالي

للحصول على شوربة مثالية، تأكد من استخدام الفطر الطازج والنظيف تمامًا. كما يمكنك إضافة المزيد من الأعشاب المفضلة لديك لتعزيز النكهة. إذا كنت تفضل شوربة أكثر سمكا، يمكنك إضافة ملعقة من الطحين المذوب في الماء إلى المرق قبل إضافة الكريمة.

استمتع بطبق شوربة الفطر الدافئ والمغذي في أي وقت من السنة، ويمكنك تقديمه كمقبلات أو وجبة رئيسية خفيفة!