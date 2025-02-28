نوم هانئ في رمضان: نصائح ذهبية لتجنب الأرق واستعادة نشاطك اليومي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 11:48 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

شهر رمضان المبارك هو وقت للعبادة والتقرب إلى الله، ولكن مع تغير مواعيد النوم والاستيقاظ وتناول الطعام، قد يعاني الكثيرون من اضطرابات النوم التي تؤثر على نشاطهم وصحتهم خلال النهار. لتجنب هذه المشكلة والحفاظ على نمط نوم صحي، إليك بعض النصائح الفعّالة:

1. حدد مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ: حاول النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في أيام العطلة. هذا يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية ويقلل من الشعور بالإرهاق.

2. تجنب الإفراط في تناول الطعام قبل النوم: وجبة السحور مهمة، ولكن احرص على أن تكون خفيفة وتجنب الأطعمة الدسمة أو الحارة التي قد تسبب عسر الهضم وتؤثر على جودة نومك.

3. قلل من تناول الكافيين: المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي يمكن أن تبقيك مستيقظًا لساعات طويلة. حاول تجنبها في الساعات الأخيرة من الليل.

4. أنشئ بيئة نوم مريحة: تأكد من أن غرفة النوم مظلمة وهادئة وباردة. استخدم وسائد مريحة وملاءات نظيفة لتحسين جودة نومك.

5. مارس الرياضة بانتظام: النشاط البدني الخفيف خلال اليوم يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل. لكن تجنب ممارسة الرياضة القوية قبل النوم مباشرة.

6. قلل من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم: الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف والأجهزة اللوحية يمكن أن يؤخر إفراز هرمون الميلاتونين، مما يصعب عليك النوم. حاول تجنبها قبل النوم بساعة على الأقل.

7. خذ قيلولة قصيرة: إذا شعرت بالتعب خلال النهار، يمكنك أخذ قيلولة لا تزيد عن 20-30 دقيقة لاستعادة النشاط دون التأثير على نومك ليلًا.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تجنب اضطرابات النوم في رمضان والاستمتاع بشهر مليء بالطاقة والحيوية. تذكر أن النوم الجيد هو مفتاح الصحة والعقل السليم، خاصة خلال هذا الشهر الكريم.