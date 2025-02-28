دعاء استقبال شهر رمضان الكريم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 11:48 صباحاً - “`html

أهمية شهر رمضان المبارك

شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، شهر ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعتبر هذا الشهر فرصة عظيمة للتقرب إلى الله وزيادة الأعمال الصالحة. من المستحب أن نستقبله بروحانية وإخلاص، ونبدأه بالدعاء والعبادة.

الدعاء في بداية رمضان

الدعاء في شهر رمضان له أهمية خاصة؛ فهو وقت تُفتح فيه أبواب الجنة وتُغلق أبواب النار وتُصفد فيه الشياطين. لذلك، من المستحب أن يكثر المسلم من الدعاء في هذا الشهر. عند دخول شهر رمضان، ينبغى أن نعلم أن الدعاء سلاح المؤمن ومن أعظم الأعمال في هذا الشهر المبارك.

فوائد الدعاء في رمضان

التقرب إلى الله وتحقيق الرضا الرباني.

استجلاب البركة والرحمة في حياتنا.

تحقيق الأماني وتلبية الحاجات الشخصية والدينية.

زيادة الإيمان واستشعار قوة العلاقة مع الله.

كيف نجهز لاستقبال رمضان

لابد من تحضير القلب والروح لاستقبال هذا الشهر المبارك. يمكن للمرء أن يستعد عبر:

كثرة قراءة القرآن وتدبر معانيه.

الإكثار من الصدقة ومساعدة الفقراء.

تحسين الأخلاق والابتعاد عن المعاصي.

التوجه إلى الدعاء والمناجاة.

في الختام، يجب على كل مسلم أن يحرص على الاستفادة من هذه الأيام المباركة، وأن يسعى لمضاعفة الأجر والثواب عبر الأعمال الصالحة والدعاء المستمر. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيام رمضان وقيامه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار.

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