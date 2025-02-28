بسبب تصريح… إيقاف مورينيو 4 مباريات

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 11:48 صباحاً - أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم قراراً بإيقاف جوزيه مورينيو، مدرب فريق فنربخشة لمدة 4 مباريات بالإضافة إلى تغريمه 35 ألف جنية إسترليني كعقوبة على ما بدر منه من تصريحات عقب نهاية مباراة فريقه مع غلطة سراي في الدوري التركي.

وكان مورينيو قد قال خلال تصريحاته: (دكة بدلاء غلطة سراي كانوا يقفزون مثل القردة).

وأثار هذا التصريح موجة غضب داخل غلطة سراي والذي تحرك وطالب بعقوبة مورينيو معتبرين أن تصريحه يسيء للشعب التركي.