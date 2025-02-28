اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري البلجيكي (28): جينك في ضيافة شارلروا

0 نشر
0 تبليغ

الدوري البلجيكي (28): جينك في ضيافة شارلروا

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (28): جينك في ضيافة شارلروا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يطلق فريقا رويال شارلروا وجينك شرارة منافسات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري البلجيكي بكرة القدم، اليوم، الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق رويال شارلروا قبل هذه المباراة في المركز الثامن بـ 36 نقطة، فيما يتصدر جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 61 نقطة، متقدماً على وصيفه كلوب بروج بفارق 9 نقاط.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا