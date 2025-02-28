الدوري البلجيكي (28): جينك في ضيافة شارلروا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يطلق فريقا رويال شارلروا وجينك شرارة منافسات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري البلجيكي بكرة القدم، اليوم، الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق رويال شارلروا قبل هذه المباراة في المركز الثامن بـ 36 نقطة، فيما يتصدر جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 61 نقطة، متقدماً على وصيفه كلوب بروج بفارق 9 نقاط.