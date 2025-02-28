الدوري الهولندي (24): فورتانا سيتارد ضيفاً على فالفيك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يقصّ فريقا فالفيك وفورتانا سيتارد شريط منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم اليوم، الجمعة، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق فالفيك قبل هذه المباراة في المركز ما قبل الأخير بـ 17 نقطة، فيما يتواجد فورتانا سيتارد في المركز الحادي عشر بـ 26 نقطة.

ويتصدر أجاكس أمستردام ترتيب فرق الدوري الهولندي بـ 57 نقطة، يليه آيندهوفن بـ 52 نقطة، ولكل من فينورد روتردام، الكمار، وأوتريخت 43 نقطة.