نشكركم على متابعتكم خبر علامات صامتة لنقص فيتامين B: هل تعاني منها دون أن تعلم؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 10:52 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

نقص فيتامين B يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، وذلك اعتمادًا على نوع فيتامين B الذي تعاني من نقصه. فيتامينات B تشمل عدة أنواع مثل B1 (الثيامين)، B2 (الريبوفلافين)، B3 (النياسين)، B5 (حمض البانتوثينيك)، B6 (البيريدوكسين)، B7 (البيوتين)، B9 (حمض الفوليك)، وB12 (كوبالامين). فيما يلي بعض العلامات الشائعة لنقص فيتامينات B:

– التعب والإرهاق.

– فقدان الشهية.

– مشاكل في الأعصاب مثل التنميل أو الوخز.

– ضعف العضلات.

– اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب أو القلق.

– في الحالات الشديدة، قد يؤدي إلى مرض “البري بري” الذي يؤثر على القلب والجهاز العصبي.

– تشقق الشفاه والتهاب زوايا الفم.

– التهاب اللسان.

– جفاف الجلد.

– حساسية للضوء.

– التهاب العينين.

– الطفح الجلدي.

– الإسهال.

– الاكتئاب.

– في الحالات الشديدة، قد يؤدي إلى مرض “البلاجرا” الذي يسبب التهاب الجلد والإسهال والخرف.

– التعب.

– الأرق.

– تنميل الأطراف.

– الصداع.

– الاكتئاب.

– فقر الدم.

– التهاب الجلد.

– تشوش الذهن.

– ضعف المناعة.

– تساقط الشعر.

– الطفح الجلدي.

– التعب.

– الاكتئاب.

– تنميل الأطراف.

– فقر الدم.

– التعب.

– شحوب البشرة.

– ضيق التنفس.

– مشاكل في النمو عند الأطفال.

– تشوهات خلقية في الأجنة إذا كانت الأم تعاني من النقص أثناء الحمل.

– فقر الدم.

– التعب.

– ضعف الذاكرة والتركيز.

– تنميل الأطراف.

– مشاكل في التوازن.

– الاكتئاب.

– التهاب اللسان.

إذا كنت تشك في أنك تعاني من نقص فيتامين B، فمن المهم استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج المناسب. يمكن أن يكون النقص ناتجًا عن سوء التغذية أو مشاكل في الامتصاص أو حالات صحية أخرى